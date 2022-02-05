«Зенит» предложил Ракицкому контракт на два года с понижением зарплаты

Зенит" сделал предложение защитнику Ярославу Ракицкому о продлении контракта, сообщает «Чемпионат.com» со ccылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Клуб предложил соглашение на два года с понижением нынешней зарплаты. Игрок пока не принял решение, при этом есть вероятность его ухода летом свободным агентом», — сказал источник.

Ракицкий выступает за «Зенит» с зимы 2019 года. За это время он провел 107 матчей за петербургский клуб и стал трехкратным чемпионом России.

Действующий контракт 32-летнего украинца заканчивается после сезона-2021/2022.