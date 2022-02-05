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«Зенит» предложил Ракицкому контракт на два года с понижением зарплаты

Евгений Петров
Корреспондент
Ярослав Ракицкий и Клаудиньо.
Фото ФК «Зенит»

Зенит" сделал предложение защитнику Ярославу Ракицкому о продлении контракта, сообщает «Чемпионат.com» со ccылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Клуб предложил соглашение на два года с понижением нынешней зарплаты. Игрок пока не принял решение, при этом есть вероятность его ухода летом свободным агентом», — сказал источник.

Ракицкий выступает за «Зенит» с зимы 2019 года. За это время он провел 107 матчей за петербургский клуб и стал трехкратным чемпионом России.

Действующий контракт 32-летнего украинца заканчивается после сезона-2021/2022.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4598151-zenit-predlozhil-rakickomu-dvuhletnij-kontrakt-s-ponizheniem-zarplaty.html

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24%

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20%

1.71

ТБ 2.5

16%

1.73
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Бавария
РБ Лейпциг

П1

28%

1.42

Ф1 (-1.0)

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1.60

П1 и ТМ (5.5) - Да

14%

1.60
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ТБ 2.0

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17%

1.66

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11%

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Ярослав Ракицкий
Футбол
ФК Зенит
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
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П
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