Хохлов: «Не согласен с теми, кто накинулся на Дзюбу»

Экс-главный тренер «Динамо» прокомментировал игру форварда «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы.

— Дзюбу многие критикуют — а ведь он лидер чемпионата по системе «гол+пас»! 10 забил и 6 отдал.

— Я категорически не согласен с теми, кто накинулся на Артема. При той нагрузке, что выпала на него за последние месяцы, любой футболист не избежал бы небольшого спада. При этом Дзюба продолжает приносить пользу, забивает. Хотя в матче с «Динамо» верховых единоборств выиграл меньше обычного. Но с Ордецом, Нойштедтером и Евгеньевым, которые здорово играют головой, всегда сложно бороться на «втором этаже».

— Как полагаете, Дзюба обижен, что капитанская повязка снова перекочевала к Ловрену?

— Одно дело, когда у человека, который долго был капитаном, без объяснения причин забирают повязку. Такие вещи, конечно, вызывают обиду. Но Семак наверняка поговорил с Дзюбой, привел аргументы. Думаю, Артем все понимает и спокойно относится к происходящему. Раздувать скандал вокруг этой темы точно не стоит.

(Александр Кружков)

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