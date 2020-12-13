Экс-главный тренер бело-голубых Дмитрий Хохлов подвел итоги центрального матча тура «Зенит» — «Динамо» (3:1)

— На удивление легкая победа действующего чемпиона?

— Легкая?! Я бы не сказал. Да, в первом тайме «Зенит» имел подавляющее преимущество. Но во втором при счете 2:1 «Динамо» на какое-то время перехватило инициативу. Правда, до опасных моментов у ворот Лунева так и не дошло. А потом Азмун забил третий, и стало ясно, что хозяева победу уже не упустят.

— Вы понимаете, зачем Оздоев фолил на Грулеве?

— В той ситуации, конечно, можно было правила и не нарушать. Но Магомед набрал такую скорость, что просто не успевал затормозить. И по инерции воткнулся в Грулева, который за секунду до этого остановился, пытаясь подстроиться под мяч.

— А на Дугласе Сантосе пенальти был?

— Разумеется. Уже после того, как бразилец отдал пас, Паршивлюк въехал в его ногу. По современным правилам — железный 11-метровый. Это раньше такие эпизоды по-разному трактовали. Мол, сбили футболиста, когда он уже потерял мяч, значит, можно пенальти не назначать. Но сейчас у судьи нет шансов «замылить» подобный момент. К тому же появился ВАР.

— Хотя субботний матч в Волгограде показал, что и видеоарбитры от ошибок не спасают.

— Согласен. Там арбитр обязан был поставить пенальти в ворота «Ротора» за игру рукой. Вообще, на мой взгляд, когда речь идет о резонансных эпизодах, повлиявших на результат матча, судьи не должны отмалчиваться. Пусть объясняют логику своих решений! А то ее порой никто не в силах понять.

— Это точно. Вы удивились, что практически сразу после гола Комличенко Сергей Семак перешел на игру в три центральных защитника?

— Нет. Счет скользкий, соперник рванул вперед, вот тренер и отреагировал, проявил тактическую гибкость. Но схема — не догма. Можно выпустить трех центральных и окопаться глубоко-глубоко. А бывает, при такой расстановке крайние защитники поднимаются высоко и поддерживают атаку. В данном случае мы увидели второй вариант.

— Дзюбу многие критикуют — а ведь он лидер чемпионата по системе «гол+пас»! 10 забил и 6 отдал.

— Я категорически не согласен с теми, кто накинулся на Артема. При той нагрузке, что выпала на него за последние месяцы, любой футболист не избежал бы небольшого спада. При этом Дзюба продолжает приносить пользу, забивает. Хотя в матче с «Динамо» верховых единоборств выиграл меньше обычного. Но с Ордецом, Нойштедтером и Евгеньевым, которые здорово играют головой, всегда сложно бороться на «втором этаже».

— Как полагаете, Дзюба обижен, что капитанская повязка снова перекочевала к Ловрену?

— Одно дело, когда у человека, который долго был капитаном, без объяснения причин забирают повязку. Такие вещи, конечно, вызывают обиду. Но Семак наверняка поговорил с Дзюбой, привел аргументы. Думаю, Артем все понимает и спокойно относится к происходящему. Раздувать скандал вокруг этой темы точно не стоит.

— Чем хорош Вендел?

— Пока он выделяется только тем, что в каждом матче выполняет большой объем работы.

— Не маловато для футболиста, за которого заплатили 20 миллионов евро?

— Ну, работа с мячом, видение поля, выбор позиции — все это тоже присутствует. Но до конца в игру «Зенита» Вендел еще не вписан. Когда начнет стабильно выходить в составе, тогда и будем делать выводы.

— Малком-то прибавляет?

— Он может играть лучше. Причем сам это чувствует. Бывают моменты, когда что-то не получается, и Малком явно переживает, дает волю эмоциям. Равнодушия нет — уже хорошо. Когда же бразилец периодически вспыхивает, ловит кураж, ты видишь — это суперигрок, который на поле умеет все.

— Недовольство Дриусси, который не горит желанием играть на фланге, вам понятно?

— Нет. В центре нападения у «Зенита» шикарная пара Дзюба — Азмун. Ее вообще разбивать нельзя. Ребята сыграны, понимают друг друга с закрытыми глазами. При таком раскладе остается использовать Дриусси исключительно на фланге. А если прислушиваться к каждому игроку, который будет рассказывать, что он хочет делать на футбольном поле, начнется анархия.

— У «Динамо» худшим был Паршивлюк?

— Это почему? Из-за фола, который привел к пенальти?

— Не только. Еще из-под него забили Дзюба и Азмун.

— Не согласен! Давайте вспомним первый гол «Зенита». В той ситуации вопросы нужно задавать трем центральным защитникам. Куда они делись? Почему Дзюба остался один? Паршивлюк — фланговый, не он отвечает за Дзюбу. Просто оказался тогда рядом с ним, но не успел закрыть зону.

— А гол Азмуна?

— Вы не забыли, что ему предшествовало?

— Потеря Варелы.

— Вот! Уругваец на своей половине поля неудачно пошел в обводку, обрезал полкоманды. Еще и назад бежал не на максимальных оборотах, как мне показалось. Вдобавок центральные защитники не подстраховали. Ну и зачем из Паршивлюка делать козла отпущения? Да, он не сумел помешать Азмуну пробить головой, но вину за пропущенный мяч должны разделить все защитники.

— Как меняется «Динамо» при Сандро Шварце?

— Ребята играют намного агрессивнее. Охотно идут вперед, меньше катают мяч сзади. Время от времени применяют высокий прессинг.

— С «Зенитом» прессинга не было.

— Совершенно верно. Не знаю, с чем это связано. Казалось, «Динамо», которое не участвует в еврокубках, постарается взвинтить темп, лишить «Зенит» свободного пространства, будет постоянно навязывать борьбу. Но игра сложилась иначе. Впрочем, мы можем лишь гадать, какую установку давал Шварц. Просил прессинговать или, наоборот, велел откатываться на свою половину поля и встречать соперника только там?

— Сплошные загадки.

— Да уж. Против «Зенита» Шварц неожиданно решил сыграть в три центральных защитника. Но в обороне все равно возникали провалы. Плюс катастрофический процент брака в передачах. Это и привело к поражению.