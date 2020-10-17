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«Химки» — «Спартак»: трансляция матча — в 19.00

17:00
Нападающий «Спартака» Александр Кокорин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Нападающий «Спартака» Александр Кокорин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В субботу, 17 октября, «Химки» в матче 11-го тура Тинькофф чемпионата России примет «Спартак». Начало встречи — в 19.00.

Следить за матчем «Химки» — «Спартак» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Химки» — «Спартак»

Химки — Спартак

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