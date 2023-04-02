«Химки» — «Краснодар»: гости удвоили преимущество после ошибки Гудиева

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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба удвоил преимущество своей команды в матче 21-го тура РПЛ против «Химок».

29-летний колумбиец забил гол на 47-й минуте матча после грубой ошибки голкипера «Химок» Виталия Гудиева. Вратарь неудачно обработал мяч после передачи защитника красно-черных.