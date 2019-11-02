Хердур Магнуссон: «Были моменты, когда и игроки «Зенита» могли быть удалены»

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон отметил, что его команде непросто дался матч чемпионата России с «Зенитом» (1:1). Он не стал оценивать справедливость удаления полузащитника армейцев Яки Бийола на 54-й минуте встречи.

— Было жарко. Мы играли больше от обороны, потому что у соперника хорошая атака, верховые мячи, навесы, — сказал в эфире телеканала «Матч Премьер» Магнуссон. — Нам повезло забить в контратаке. Повели в счете. Были разочарованы последовавшим удалением. В конце пришлось много потрудиться в обороне, когда «Зенит» наседал.

Не видел момента со второй желтой карточкой Бийола. Не могу сказать, справедливо ли удаление. Были моменты, когда и игроки «Зенита» могли быть удалены. Но этого не произошло. Мне сложно комментировать это. Удар Азмуна? Может быть, это тянуло на красную карточку. Но у нас есть ВАР. Они должны были оценивать ситуацию. Не знаю, на что это тянуло. Нарушение было, безусловно, он меня ударил. Но сложно рассуждать на эту тему.

Тяжело играть на таком стадионе против такого соперника. Тут тяжело кому-то рассчитывать на три очка. Мы хотели победить ради болельщиков, но набрали только одно очко. Тем не менее, матч был неплохим, думаю, болельщики должны быть довольны. Мы играли на победу.