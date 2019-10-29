Хенрик Ларссон: «Когда Джордан был маленьким, мы с ним играли в карты»

Экс-нападающий «Барселоны» Хенрик Ларссон в интервью программе «19:22» на YouTube рассказал, как вырабатывал в сыне Джордане умение побеждать и проигрывать.

— Какая у Джордана школа — голландская, шведская, испанская, английская или шотландская?

— Первая школа была испанской — в Барселоне он играл в футбол с друзьями. Потом мы отдали Джордана в «Ла Масию», но когда ему исполнилось 10 лет, мы уехали из Испании. С 10 до 18 лет он занимался в Швеции, потом 2 года в Голландии, после чего снова вернулся в Швецию и сейчас он здесь, в «Спартаке». Подобный опыт очень хорошо сказывается на карьере игрока, поскольку он видит разные футбольные школы, может оценить разную подготовку, мышление. Джордану легче, чем другим адаптироваться под разные схемы.

— Вы по жизни — победитель. Где бы вы ни играли, вы везде брали чемпионаты, кубки, индивидуальные титулы. Передается ли это с генами?

— Нет, футбол генетически не передается. Все дело в драйве, который должен быть в человеке. Если ты хочешь быть футболистом, ты должен постоянно себя подстегивать и идти дальше. В Джордане это есть. В плане футбольного драйва он зашел еще дальше, чем я. Джордан добился намного большего, чем я в его возрасте. Более того, когда он был маленький, мы с женой тоже постоянно в чем-то соревновались. У нас в семье соревнования — это норма. Когда дети немного подросли, мы с ними играли в карты и никогда не играли в поддавки. Ребенок должен заслужить победу, должен научиться побеждать и проигрывать. Думаю, Джордану это сейчас тоже помогает.

— Ваш самый лучший момент игровой карьеры?

— Когда я выиграл Лигу чемпионов. Я уже был возрастным игроком, и это было неожиданно и ярко. Отдельно нужно сказать о карьере в «Селтике». Когда я только приехал в Глазго, я еще не понимал, насколько важен этот клуб, насколько его любят, насколько большая у него армия фанатов. 7 лет там кардинально изменили мое мнение о шотландском футболе. Это были фантастические годы!