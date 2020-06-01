РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Хавбек «Спартака» Тил отреагировал на гибель афроамериканца от рук полицейского

22:01
Гус Тил и Наиль Умяров. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Гус Тил и Наиль Умяров. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Полузащитник «Спартака» Гус Тил опубликовал новую сторис в Instagram, которую посвятил массовым протестам в США в связи с гибелью от рук полицейского афроамериканца Джорджа Флойда.

«Я понимаю, что никогда не пойму. Тем не менее, я стою», — написал в Instagram хавбек красно-белых.

25 мая светлокожий офицер полиции Дерек Човин задержал 46-летнего Флойда в Миннеаполисе, применив удушающий прием. После этого Флойд погиб, что вызвало волнения в США.

В сезоне-2019/20 Тил провел 19 матчей за «Спартак», забил один гол и сделал три результативные передачи.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 3599
Все опросы
Матчи РПЛ со зрителями — вы за или против?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир