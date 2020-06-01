Хавбек «Спартака» Тил отреагировал на гибель афроамериканца от рук полицейского
22:01
Полузащитник «Спартака» Гус Тил опубликовал новую сторис в Instagram, которую посвятил массовым протестам в США в связи с гибелью от рук полицейского афроамериканца Джорджа Флойда.
«Я понимаю, что никогда не пойму. Тем не менее, я стою», — написал в Instagram хавбек красно-белых.
25 мая светлокожий офицер полиции Дерек Човин задержал 46-летнего Флойда в Миннеаполисе, применив удушающий прием. После этого Флойд погиб, что вызвало волнения в США.
В сезоне-2019/20 Тил провел 19 матчей за «Спартак», забил один гол и сделал три результативные передачи.
Реакция Гуса Тила на протесты в США pic.twitter.com/dY6JDS5duY— Алексей Лазуткин (@lazutkin88) June 1, 2020
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