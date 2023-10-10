Гришин считает, что столкновение болбоя и Гайича стоит разобрать

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался об эпизоде матча «Спартак» — ЦСКА (2:2) в 11-м туре РПЛ, в котором болбой домашней команды толкнул защитника армейцев Милана Гайича.

«Момент с столкновением болбоя и Гайича 100% стоит разбирать. Этот парень вообще не имеет права прикасаться к игроку основного состава ЦСКА и любой другой команды. Болбой — это мальчик, который подает мячи, он должен сделать свою работу и уйти в сторону. Здесь я на стороне Гайича. Не дай бог, болбой толкнул бы Милана так, что он поскользнулся и получил бы травму. А футболисты сейчас стоят больших денег, кто бы платил неустойку клубу? Это ни в какие ворота не лезет. А болбои сейчас выходят на первое место, чтобы их обсуждали. Можно не подать мяч, но прикасаться к футболисту другой команды — это никого не красит», — приводит слова Гришина Metaratings.ru.

Бол-бой толкнул защитника Гайича во время матча 11-го тура РПЛ против «Спартака».

Сербский футболист вышел за пределы поля, чтобы взять укатившийся мяч. Он проигнорировал бол-боя, который протянул ему мяч. После этого бол-бой толкнул его в плечо, из-за чего футболист упал.

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что Контрольно-дисциплинарный комитет рассмотрит инцидент на ближайшем заседании. В «Спартаке» подтвердили, что готовы принять участие в разбирательстве инцидента.