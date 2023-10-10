Metaratings: клубы РПЛ отказались от услуг Санти Мины из-за его репутации

Представители экс-нападающего «Сельты» Санти Мины предлагали игрока российским топ-клубам, но получили отказ, утверждает Metaratings.ru.

По данным источника, клубы РПЛ смутила репутация форварда. Весной 2022-го Мина был приговорен к четырем годам тюремного заключения за изнасилование женщины летом 2017 года.

Мина подал апелляцию, но в результате суд Андалусии сократил только сумму моральной компенсации жертве — с 50 тысяч евро до 25 тысяч.

В прошедшем сезоне форвард на правах аренды выступал за «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии. Ранее он играл за «Валенсию».