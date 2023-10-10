РПЛ: лучшие голы 11-го тура (видео)

РПЛ опубликовала видео лучших голов 11-го тура.

В список попали голы Данилы Глебова и Эдуарда Сперцяна в матче «Краснодар» — «Ростов» (3:2), мяч Эдгара Севикяна в игре «Пари НН» — «Крылья Советов» (2:0), а также удары Милана Гайича и Квинси Промеса из дерби «Спартак» — ЦСКА (2:2).

Видео лучших голов 11-го тура опубликовано на YouTube-канале Российской премьер-лиги (РПЛ).