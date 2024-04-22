Голенков: «Никто не говорит, сколько мячей мы забили благодаря Песьякову»

Нападающий «Ростова» Егор Голенков в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение клуба в домашнем матче 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:5).

В прошедшей встрече 24-летний форвард отличился забитым мячом на 36-й минуте с передачи полузащитника Даниила Уткина.

— Наиграл «Спартак» на пять мячей?

— Раз забили — наиграли. Не знаю, надо смотреть xG.

— Поддержали Песьякова после непростого матча?

— Его заменили из-за травмы. Сейчас все опять будут говорить про ошибки Песьякова, но никто не говорит про то, сколько мячей мы забили, выходя из обороны благодаря ему. Это у нас подразумевается в играх. Но Песьякова все поддержали.

— У вас три матча подряд результативные действия. В чем секрет?

— Наверное, удача.

— Сегодня трибуны скандировали ваше имя. Чувствуете себя героем «Ростова»?

— Было очень приятно. Но героем себя пока не чувствую. А за поддержку болельщиков благодарю, сразу чувствуешь себя лучше.

— «Балтика» в Кубке — хороший соперник?

— Не знаю, посмотрим. Все команды, которые далеко дошли, сильные.

В нынешнем сезоне 24-летний Голенков отыграл 32 матча за «Ростов» во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 6 результативных передач.

На данный момент команда Валерия Карпина располагается на 8-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка в 24 встречах.

25 апреля желто-синие проведут выездной матч против «Урала».