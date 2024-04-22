Адвокат Бушманов объяснил, как действовать игроку «Спартака» Классену после потери 900 тысяч рублей
Адвокат Игорь Бушманов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, как защитник «Спартака» Леон Классен должен действовать в ситуации с потерей 900 тысяч рублей, которые он перевел мошенникам.
«Онлайн-мошенничества приобретают все больший размах. И его жертвами становятся не только пожилые граждане, как в данном случае. Здесь по всей видимости использовалась связь с «подменного» номера через контакты потерпевшего. Раскрывать такие преступления непросто, поскольку используются различные схемы сокрытия данных получателей похищенного. Зачастую мошенники действуют в сговоре с банковскими работниками или используют айпи-телефонию с территории сопредельных стран, часто с Украины. При этом, звонки и сообщения могут поступать со сходных номеров ваших знакомых, банков, госорганов», — сказал Бушманов «СЭ».
Бушманов также объяснил, как не попасть на уловки мошенников.
«Основной совет: быть предельно финансово-внимательным, всегда, лично при встрече или звонком, перепроверять просьбы о переводах, не сообщать никому пин-кодов и не вступать в беседы с подозрительными абонентами. Если произошло хищение, незамедлительно сообщать в банк и подавать заявление о возбуждении уголовного дела в подразделение полиции по месту жительства. За подобные деяния предусмотрена достаточно строгая уголовная ответственность по ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Наказание вплоть до 10 лет лишения свободы», — добавил Бушманов.
Ранее стало известно, что 9 апреля Классену написали в одном мессенджеров от имени его знакомого и попросили в долг 400 тысяч рублей. Спустя день футболист красно-белых получил сообщение с просьбой перевести 700 тысяч рублей. Из-за лимита на карте игрок смог отправить лишь 500 тысяч. Таким образом, в общей сложности сумма перевода составила 900 тысяч.
Полицейские выясняют детали произошедшего.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|5
|4
|44-20
|50
|
2
|Краснодар
|24
|13
|7
|4
|38-23
|46
|
3
|Динамо
|24
|11
|8
|5
|40-32
|41
|
4
|Спартак
|24
|11
|5
|8
|34-29
|38
|
5
|Локомотив
|24
|9
|11
|4
|39-32
|38
|
6
|ЦСКА
|24
|9
|10
|5
|44-33
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|6
|8
|42-35
|36
|
8
|Ростов
|24
|9
|7
|8
|36-38
|34
|
9
|Рубин
|24
|9
|6
|9
|21-30
|33
|
10
|Пари НН
|24
|8
|4
|12
|22-30
|28
|
11
|Факел
|24
|6
|8
|10
|19-27
|26
|
12
|Оренбург
|24
|6
|8
|10
|27-31
|26
|
13
|Урал
|24
|6
|6
|12
|24-38
|24
|
14
|Балтика
|24
|6
|5
|13
|23-28
|23
|
15
|Ахмат
|24
|6
|5
|13
|23-37
|23
|
16
|Сочи
|24
|4
|7
|13
|26-39
|19
|24.04
|16:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|24.04
|18:15
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|24.04
|20:30
|
Зенит – Рубин
|- : -
|24.04
|20:30
|
Краснодар – Балтика
|- : -
|25.04
|16:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|25.04
|18:15
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|25.04
|20:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.04
|20:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|11
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|19
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2