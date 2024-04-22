Юрист заявил, что игрок «Спартака» Классен не сможет вернуть украденные деньги: «Остается это забыть»
Юрист Илья Прокофьев в разговоре с «СЭ» высказался о ситуации с защитником «Спартака» Леоном Классеном.
В понедельник, 22 апреля, стало известно о том, что футболист красно-белых перевел мошенникам 900 тысяч рублей. На данный момент полицейские выясняют детали произошедшего.
«Такая схема мошенничества распространена очень давно. Вернуть деньги практически невозможно, потому что деньги уходят на счет либо зарубеж, либо подставных лиц. Обычно его обналичивают и блокируют. Можно добиться возбуждения уголовного дела по факту хищения денег. Также один из выходов — предъявить претензии к банку на предмет того, что банк не проверил подозрительность платежа и не заблокировал операцию. Классену остается забыть о деньгах либо же попытаться через обращение в банк потребовать компенсацию за ненадлежащее отношение банковских услуг. Банк действительно не исполнил свою обязанность», — сказал Прокофьев «СЭ».
В текущем сезоне Классен отыграл 10 матчей за «Спартак» во всех турнирах, отличившись 2 забитыми мячами и 1 результативной передачей.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|5
|4
|44-20
|50
|
2
|Краснодар
|24
|13
|7
|4
|38-23
|46
|
3
|Динамо
|24
|11
|8
|5
|40-32
|41
|
4
|Спартак
|24
|11
|5
|8
|34-29
|38
|
5
|Локомотив
|24
|9
|11
|4
|39-32
|38
|
6
|ЦСКА
|24
|9
|10
|5
|44-33
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|6
|8
|42-35
|36
|
8
|Ростов
|24
|9
|7
|8
|36-38
|34
|
9
|Рубин
|24
|9
|6
|9
|21-30
|33
|
10
|Пари НН
|24
|8
|4
|12
|22-30
|28
|
11
|Факел
|24
|6
|8
|10
|19-27
|26
|
12
|Оренбург
|24
|6
|8
|10
|27-31
|26
|
13
|Урал
|24
|6
|6
|12
|24-38
|24
|
14
|Балтика
|24
|6
|5
|13
|23-28
|23
|
15
|Ахмат
|24
|6
|5
|13
|23-37
|23
|
16
|Сочи
|24
|4
|7
|13
|26-39
|19
|24.04
|16:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|24.04
|18:15
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|24.04
|20:30
|
Зенит – Рубин
|- : -
|24.04
|20:30
|
Краснодар – Балтика
|- : -
|25.04
|16:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|25.04
|18:15
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|25.04
|20:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.04
|20:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|11
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|19
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2