Глебов назвал команду в РПЛ, которая произвела на него самое сильное впечатление

Капитан «Ростова» Данил Глебов ответил на вопрос о самой впечатляющей команде в текущем сезоне.

— Какая команда на вас произвела самое сильное впечатление? «Зенит»?

— Нет. По мне, с «Зенитом» была одна из самых легких игр. Не прессинговали, не выдумывали и выбивали мяч. На своей половине поля оборонялись позиционно. Не было агрессии с их стороны. Реально удивил «Нижний Новгород». Пришел Галактионов, я работал с ним в молодежной сборной. Я смотрел матчи. Вижу, что команда начала играть в футбол. Реально хорошая команда. Знаю, за счет чего они могут выигрывать матчи: создавали напряг подачами, прострелами. Для защитника тяжело, когда постоянно подают. Это стресс — ты в штрафной и не знаешь, как правильно сыграть. «Нижний» я бы выделил.

«Ростов» после 13 туров РПЛ занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков. В следующем туре команда сыграет с «Факелом» (22 октября).

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