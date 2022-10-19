«В судейских решениях нет последовательности — в одной игре свистят по одному, в другой — по второму». Интервью Глебова

Капитан «Ростова» ответил на самые актуальные вопросы.

«Ростов» уступил в четвертом туре Кубка России «Динамо» (1:3). Несмотря на тяжелое поражение, капитан ростовчан Данил Глебов ответил на вопросы журналистов двух изданий — «РБ-Спорт» и «Спорт-Экспресс». Рассказал о мотивации «Ростова», Fan ID и спорных судейских решениях.

«Если свистеть, пусть ноги оторвут нападающему, — это пенальти. Если не оторвали — играем»

— Какие мысли после игры с «Динамо»?

— Проиграли. Пропустили три, забили один. Мало создали в атаке. Очень просто дали «Динамо» забить. Нельзя играть в обороне так, как играем мы.

— Как ты считаешь, есть ли у «Ростова» игровой кризис?

— Тренер должен считать. Мое дело — выходить и делать свою работу. А дальше будем смотреть.

— Что-то изменилось в команде за последние несколько туров и матчей в Кубке России?

— Все так же. Просто не можем создать впереди. В играх, где проиграли, очень легко даем команде-соперника забивать нам голы. Просто выносят мяч, не можем выиграть борьбу, не можем зацепиться, не можем поймать подбор. Две-три передачи, и нам забивают.

— Можешь конкретизировать «очень легко пропускаем»? Это индивидуальные ошибки или банальное невезение?

— Знаем, что нужно поменять. Говорим об этом. Но почему-то пока не делаем.

— Нет ощущения, что вы устали с этим графиком и переездами?

— Это примитивно. Будет звучать как отговорка, если я скажу, что мы маленько подустали. Все скажут, что до этого все было хорошо, никто не жаловался. А сейчас начали проигрывать и жаловаться. Если так смотреть, то стало больше игр. Понятно, что тяжело. Мы находимся в такой ситуации. На это грех жаловаться. Нужно выходить без оправданий.

— Со стороны клуба очень много критики в адрес судейства. Как относишься к этому?

— Судейские моменты пусть решают сами. Я считаю, что нужно сделать так: если свистеть, пусть ноги оторвут нападающему, — это пенальти. Если не оторвали — играем. Либо любой фол и контакт в штрафной — пенальти. В одной игре свистят по одному, в другой игре — по второму.

— Ты считаешь, что нет последовательности в судейских решениях?

— По мне, нет последовательности. Либо надо свистеть и трактовать моменты одинаково, хотя они не понимают сами, как это делать. Либо любой контакт в штрафной — пенальти. Либо оторвали ноги — назначаем пенальти, а маленький контакт пропускаем.

— Есть ли у судей предвзятость к Николаю Комличенко?

— Не знаю, как судьи находятся в трех-четырех метрах от эпизода и не видят явные моменты, им нужен ВАР. А если бы ВАРа не было? Что тогда?

— Есть ощущение, что вас начали притормаживать?

— Я не знаю. Может, и начали притормаживать. Нам надо отталкиваться от своей игры. От того, как мы играем. Надо больше забивать и меньше пропускать.

— Вы идете на рекорд по пенальти в РПЛ. С чем это можно связать?

— Наверное, защитникам тяжело против Комли играть. Они проигрывают эпизод и начинают фолить. Индивидуальная история? Мы не отрабатываем какие-то падения, чтобы Комличенко их зарабатывал. Комли находит хорошие передачи, где-то подставляется, играет на опережение. Защитники не успевают.

— Не справляются с ним индивидуально?

— Думаю, да. Он парень крепкий, высокий. С ним тяжело играть.

— Вы не устали от футбола, учитывая количество игр в РПЛ и Кубке России?

— Мы так хотели. В Европе играют так. Так везде. Привыкнем, дальше будет легче. Все клубы играют в Лиге чемпионов, Лиге Европы, чемпионате, Кубках. Еще в сборную ездят. Надо привыкать. И вливаться в такой график.

«С «Зенитом» была одна из самых легких игр»

— Вы связываетесь с иностранцами, которые приостановили контракт?

— Нет.

— Они вышли из чата?

— Да.

— Общался с Норманном после матча с «Динамо»?

— Нет, я его не видел.

— Ты говорил, что вы хотите попасть в тройку. Готовы ли вы к этому по силам?

— Время покажет. Скамейка и ресурсы? Эти вопросы не ко мне. Наверное, это к тренерскому штабу. Думаю, будет неправильно высказывать свое мнение. Наше дело — выходить и добиваться победы.

— Какая команда на вас произвела самое сильное впечатление? «Зенит»?

— Нет. По мне, с «Зенитом» была одна из самых легких игр. Не прессинговали, не выдумывали и выбивали мяч. На своей половине поля оборонялись позиционно. Не было агрессии с их стороны. Реально удивил «Нижний Новгород». Пришел Галактионов, я работал с ним в молодежной сборной. Я смотрел матчи. Вижу, что команда начала играть в футбол. Реально хорошая команда. Знаю, за счет чего они могут выигрывать матчи: создавали напряг подачами, прострелами. Для защитника тяжело, когда постоянно подают. Это стресс — ты в штрафной и не знаешь, как правильно сыграть. «Нижний» я бы выделил.

— Вы очень долго выходили из раздевалки после матча с «Динамо». У вас был разговор с Карпиным?

— Нет, у нас было восстановление. Уже 22-го числа играем с «Факелом». Поедем из Москвы на автобусе. Тяжеловато, да — но это для слабых. Мы сильные.

— Что вам позволяет сохранить мотивацию?

— Игроки добились чего-то? Команда чего-то добилась? Ну вот.

— Это ваша внутренняя мотивация? Вы поговорили и так решили?

— У нас молодая команда. У каждого футболиста должна быть мотивация. Можно сказать, что молодые футболисты у нас в «Ростове» легко попадают в основную команду. У них должна быть запредельная мотивация доказать, что они не просто так сюда попали. Они должны доказывать, получать больший контракт в клубе.

— Мотивация в Кубке России у вас такая же, как и в чемпионате?

— Конечно.

— Реформа Кубка России удалась?

— Сейчас интереснее. Больше игр. Чем больше игр — тем лучше.

— Ты согласен с тем, что ваша команда лучше всего воспользовалась ситуацией с отъездом легионеров? Вы сделали ставку на молодых игроков.

— Они молодцы. Я их всегда поддерживаю. Всегда говорю им, что они красавцы. Работают и доказывают, что заслуженно находятся в составе.

— Для тебя принципиально важно выиграть в «Ростове», прежде чем уйти в другой клуб?

— Естественно. Если не хочешь выигрывать, зачем занимать чье-то место?

— Правильно ли я понимаю, что ты не уйдешь из «Ростова», пока не завоюешь медали?

— Давай говорить так.

«Мы не можем предъявить болельщикам, что они не ходят»

— Учитывая посещаемость, у тебя нет ощущения, что интерес к футболу упал?

— Наверное, такая посещаемость из-за того, что игры в рабочий день.

— После матча со «Спартаком» ты выходил и говорил, что Fan ID мешает футболу. Твоя позиция не изменилась?

— Нет.

— В октябре соберется круглый стол Государственной думы. Ты веришь, что возможны изменения в этом вопросе?

— Надеюсь, что болельщикам пойдут навстречу. Как-то, наверное, решат этот вопрос.

— То есть отменят?

— Не знаю, может, и отменят. По мне, должен быть разговор с лидерами фанатского движения всех команд. Мне кажется, нужно выслушать друг друга и принять удобное для всех решение.

— Ты общался с фанатами «Ростова» на эту тему?

— Общался. Смысл этого общения? Все понимают, что есть Fan ID. Конечно, они говорят, что не вернутся, пока его не отменят.

— Ты пытался как-то сподвигнуть их на компромисс? Вам же нужна поддержка.

— У них есть своя позиция. Нужно уважать ее. Все болельщики бойкотируют. Естественно, мы не можем предъявить им, что они не ходят. У них позиция, они поддерживают другие клубы. Мы должны поддержать их.

— Если бы ты был болельщиком, оформил бы Fan ID?

— Не знаю. Если активным болельщиком — нет.

— Как в современных реалиях сосредотачиваться на футболе, когда такая ситуация в мире?

— Обычно. Я же объяснил, что молодым ребятам нужно думать не о каких-то вещах, а о футболе и тренировках.

— Когда ты читаешь новости, например о мобилизации, как переключаешь себя на футбол?

— Я не читаю новости.