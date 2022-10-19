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Глебов допустил предвзятость судей в отношении Комличенко: «Находятся в 3-4 метрах и не видят»

Данил Глебов заявил, что судейские решения начали тормозить «Ростов»
Артем Бухаев
Корреспондент
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Данил Глебов.
Фото Global Look Press

Капитан «Ростова» Данил Глебов считает, что судейские решения начали тормозить команду.

— Есть ли у судей предвзятость к Николаю Комличенко?

— Не знаю, как судьи находятся в 3-4 метрах от эпизода и не видят явные моменты, им нужен ВАР. А если бы ВАРа не было? Что тогда?

— Есть ощущение, что вас начали притормаживать?

— Я не знаю. Может, и начали притормаживать. Нам надо отталкиваться от своей игры. От того, как мы играем. Надо больше забивать и меньше пропускать.

— Вы идете на рекорд по пенальти в РПЛ. С чем это можно связать?

— Наверное, защитникам тяжело против Комли играть. Они проигрывают эпизод и начинают фолить. Индивидуальная история? Мы не отрабатываем какие-то падения, чтобы Комличенко их зарабатывал. Комли находит хорошие передачи, где-то подставляется, играет на опережение. Защитники не успевают.

«Ростов» после 13 туров РПЛ занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков.

Полностью интервью Глебова «СЭ» читайте здесь

ФК Ростов
Данил Глебов
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Глебов назвал команду в РПЛ, которая произвела на него самое сильное впечатление
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
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 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
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Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
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Филипе Силва Малком

Зенит

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Филипе Силва Малком

Зенит

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И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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Илья Кутепов

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Торпедо М

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