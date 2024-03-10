Абаскаль — о поражении «Спартака»: «Три ошибки, потеря концентрации, пенальти, автогол»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги матча против «Факела» (0:2) в 20-м туре РПЛ.

«Три ошибки, потеря концентрации, пенальти, автогол. Поэтому мы проиграли. Почему мы не выиграли? Потому что не забили голов, не шли на соперника. Медленно передавали мяч, были недостаточно хороши в использовании наших вингеров. Были моменты, которые мы не использовали.

После второго гола мы перешли на план «Б». Потом мы перешли на другую схему. Конечно, моментов стало больше, угловых. Но мы не забивали. Резюмирующая картинка – у нас были слабые удары, не хватало в финальной части агрессии и решительности.

Позитивные моменты – выход игроков со скамейки, ребята отдали себя полностью. Сейчас мы должны быть увереннее в себе, работать лучше и смотреть на следующий матч. Ты можешь не выигрывать матчи, но проигрываешь из-за потери концентрации», – сказал Абаскаль на пресс-конференции.

«Спартак» с 34 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 20 туров.