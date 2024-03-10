Умяров: «Без Промеса всегда тяжело»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал отсутствие форварда Квинси Промеса в последних матчах.

«Тяжело ли без Промеса? Без него всегда тяжело. Это наш лидер. Человек, который из ничего может создать момент.

Поезд в борьбе за чемпионство ушел? Если мы хотим бороться, мы должны выигрывать такие матчи", — сказал Умяров.

В 20-м туре РПЛ «Спартак» дома проиграл «Факелу» (0:2). Промес пропустил два матча команды после возобновления сезона из-за задержания в ОАЭ в связи с оставлением места ДТП.