Семин считает, что если Станкович не даст результата в «Спартаке», клуб вместе с ним должен покинуть Амарал

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал «СЭ» назначение Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака» с сезона-2024/25.

«В этой ситуации хорошую работу провели агенты. У сербов агенты очень квалифицированные. Результат может быть, а может и не быть. Но если его не будет, то вместе с главным тренером должен будет уйти спортивный директор. Если Станкович будет побеждать, то все будут довольны», — сказал Семин «СЭ».

«Спартак» объявил о назначении Станковича в четверг, 16 мая. Он начнет работать с командой с сезона-2024/25. Сейчас серб возглавляет «Ференцварош».

Ранее в своей карьере специалист тренировал «Сампдорию» и «Црвену Звезду».