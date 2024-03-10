Абаскаль жестко ответил журналисту на вопрос о будущем в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о своем будущем после поражения от «Факела» (0:2) в матче 20-го тура РПЛ.

— Не кажется вам, что без вас на бровке команда играет лучше?

— Можете спросить у вашей жены, счастлива ли она больше без вас.

— Конечно, нет.

— Она умна. Я встречал множество умных людей, которые использовали нужные слова в определенные моменты. Это служило примером становиться лучше. Климатические изменения, которые тоже влияют.

— Ваш брак со «Спартаком» дал трещину?

— Еще вопросы?

«Спартак» с 31 очком занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до четырех матчей — 1 победа и три ничьих. Воронежцы набрали 25 очков и занимают 11-ю строчку.