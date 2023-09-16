Хохлов о задаче на сохранение места в РПЛ: «На это никто не рассчитывал, но вы видите»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов прокомментировал задачи команды в чемпионате России после поражения от «Спартака» (0:1) в 8-м туре.

«Не ставят задачи перед началом сезона остаться в РПЛ. На это никто не рассчитывал, но вы все видите. Много новых игроков появляется. Нам нужно идти от игры к игре. Когда результата нет, тяжело говорить о чем-то глобальном. Позитив? Какой может быть позитив после поражения? Как бы команда не играла, даже если она будет превосходить соперника, один случайный гол залетает. И это все», — сказал Хохлов на послематчевой пресс-конференции.

После 8 туров чемпионата России «Сочи» идет на 12-й позиции, набрав 6 очков.