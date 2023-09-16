Абаскаль — об отсутствии Джикии в старте на матч с «Сочи»: «Я стараюсь выпускать на поле лучших»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, почему защитник Георгий Джикия отсутствовал в стартовом составе на матч 8-го тура РПЛ с «Сочи» (1:0).

— Как надолго Джикия лишился места в старте? Почему сегодня он остался на лавке?

— Это выбор тренера, как и на любой другой позиции. Я стараюсь выпускать на поле лучших.

— Вы перед матчем сказали, что Литвинов поехал в сборную с повреждением и сыграл там 90 минут. Сборная отреагировала...

— Давайте сразу остановим этот разговор... Они могут говорить, что угодно. Игрок имел повреждение. Он был в сборной. Вернулся оттуда и не смог играть. Все. Нет дискуссии. Две буквы: N.O. Давайте закончим, здесь нечего обсуждать. Все уже сказал. У него была травма, он провел 90 минут, приехал — не может играть. Не играть сегодня, финиш (сказал Абаскаль по-русски, — Прим «СЭ»).

Перед матчем с «Сочи» Абаскаль рассказал, почему отсутствовал полузащитник Руслан Литвинов в основе на игру.

«Спартак» прервал серию из 4 матчей без побед. После 8 туров чемпионата России красно-белые набрали 13 очков и расположились на 6-м месте. «Сочи» (6) идет на 12-й позиции.