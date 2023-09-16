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Сегодня, 21:45

Абаскаль — об отсутствии Джикии в старте на матч с «Сочи»: «Я стараюсь выпускать на поле лучших»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, почему защитник Георгий Джикия отсутствовал в стартовом составе на матч 8-го тура РПЛ с «Сочи» (1:0).

— Как надолго Джикия лишился места в старте? Почему сегодня он остался на лавке?

— Это выбор тренера, как и на любой другой позиции. Я стараюсь выпускать на поле лучших.

— Вы перед матчем сказали, что Литвинов поехал в сборную с повреждением и сыграл там 90 минут. Сборная отреагировала...

— Давайте сразу остановим этот разговор... Они могут говорить, что угодно. Игрок имел повреждение. Он был в сборной. Вернулся оттуда и не смог играть. Все. Нет дискуссии. Две буквы: N.O. Давайте закончим, здесь нечего обсуждать. Все уже сказал. У него была травма, он провел 90 минут, приехал — не может играть. Не играть сегодня, финиш (сказал Абаскаль по-русски, — Прим «СЭ»).

Перед матчем с «Сочи» Абаскаль рассказал, почему отсутствовал полузащитник Руслан Литвинов в основе на игру.

«Спартак» прервал серию из 4 матчей без побед. После 8 туров чемпионата России красно-белые набрали 13 очков и расположились на 6-м месте. «Сочи» (6) идет на 12-й позиции.

Георгий Джикия
Руслан Литвинов
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
4
1
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
3
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
4
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
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 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 2 : 2
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 1 : 0
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
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П
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Квинси Промес

Спартак

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Крылья Советов

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Максим Кузьмин

Балтика

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
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