Ташуев — о победе над «Спартаком»: «Для нас топ-клубы — комфортные команды»

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев подвел итоги матча против «Спартака» (2:0) в 20-м туре РПЛ.

— Впервые все клубы в ситуации, когда два тура и большая пауза, — начал Ташуев. — Мы составили план сбора, будем дозировать нагрузку, будем смотреть в процессе и регулировать.

— Как вам поддержка?

— Болельщик «Факела» особый, это знает вся страна. Они нам помогают, дают поддержку. И «Лужники» — особенный стадион.

— Вы дважды обыграли «Спартак». Это закономерность?

— Главное — не «Спартак». Топ-клубы имеют дорогих игроков, знают, что против них будет низкая оборона. Мое кредо — играть высоко, не боятся прессинговать. Мы это тренируем. «Факел» не проигрывает топ-клубам, для нас они комфортные команды.

— Вам не кажется, что «Спартак» измельчал?

— Мне ничего не кажется. У них своя команда, свои футболисты. Их проблемы — не моя тема, мы свое дело сделали, — сказал Ташуев на пресс-конференции.

«Факел» набрал 25 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.