Деменко считает, что «Спартак» недооценил «Факел»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко прокомментировал результат матча между красно-белыми и «Факелом» в 20-м туре РПЛ.

Московская команда в «Лужниках» уступила клубу из Воронежа со счетом 0:2.

«Мне кажется, в какой-то степени «Спартак» недооценил «Факел». Не скажу, что это недонастрой, но что ребята вышли уже как-то непонятно, это было видно. «Факел», молодцы! Был и контроль мяча у команды, обычно это «Спартак» делает, а тут воронежцы не давали этого, прессинговали максимально, забирали мяч и еще сами контролировать успевали», — цитирует Деменко Vprognoze.ru.

Красно-белые проиграли «Факелу» во второй раз в сезоне. На данный момент «Спартак» с 31 очком занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до четырех матчей и идет на 11-й строчке.