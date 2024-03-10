Гладилин — о поражении «Спартака» от «Факела»: «Ташуев сегодня преподнес урок Абаскалю»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на поражение красно-белых от «Факела» в матче 20-го тура РПЛ (0:2).

«Я не ожидал, что «Спартак» проиграет. Думал, что команда победит, ведь в Петербурге ребята хорошо себя показали. Но что-то сломалось. Что именно? Сложно сказать, но очевидно, что сегодня Ташуев полностью переиграл Абаскаля. Словно учитель играл с учеником и преподнес ему урок. «Факел» победил за счет желания, они приехали за результатом и добились его. Воронежцы играли очень хорошо. От «Спартака», который сыграл вничью с «Зенитом», сегодня ничего не осталось», — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина.

Красно-белые проиграли «Факелу» во второй раз в сезоне. На данный момент «Спартак» с 31 очком занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до четырех матчей и идет на 11-й строчке.