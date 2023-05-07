Федотов: «Реализуй ЦСКА все подходы, которые были, матч с «Оренбургом» бы сложился легче»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал победу над «Оренбургом» (2:1) в матче 26-го тура РПЛ.

«Наши футболисты оставили много сил и желания в прошедшем кубковом матче. Несмотря на это, сегодня хорошо начали, забили, имели ряд неплохих моментов, но не доигрывали свои эпизоды. С таким соперником надо держать ухо в остро, они хорошо переходят из обороны в атаку, у них очень играющий коллектив. Не даром у «Оренбурга» 48 забитых мячей, в этой части чемпионата они прибавили, одержали две гостевые победы. Нам же нужно было сохранить баланс.

У нас было преимущество, но мы не использовали свои моменты. Матч до второго забитого мяча держал в серьезном напряжении. Уже в добавленное время пропустили гол. Реализуй все те свои подходы, которые у нас были, матч бы сложился легче. Поздравляю всех с победой, она очень важная и трудовая», — приводит слова Федотова пресс-служба клуба.

ЦСКА набрал 51 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» находится на седьмой строчке (39).