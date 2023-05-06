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Сегодня, 09:30

РПЛ: «Зенит» — «Спартак», ЦСКА — «Оренбург» и другие матчи 26-го тура

Сергей Ревенко
Корреспондент
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Вендел и Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
26-й тур чемпионата России.
Россия. Премьер-лига. 26-й тур
06 мая, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Динамо
Россия. Премьер-лига. 26-й тур
06 мая, 16:30. Лужники (Москва)
Торпедо М
Ахмат
Россия. Премьер-лига. 26-й тур
06 мая, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Факел
Россия. Премьер-лига. 26-й тур
07 мая, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Урал
Россия. Премьер-лига. 26-й тур
07 мая, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Оренбург
Россия. Премьер-лига. 26-й тур
07 мая, 18:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Спартак
Россия. Премьер-лига. 26-й тур
07 мая, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига. 26-й тур
08 мая, 17:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Сочи

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У «Спартака» болезненные воспоминания от посещения Санкт-Петербурга: 10 поражений и всего три ничьи за последние 11 лет. При этом восемь неудач были крупными — с разницей в два и более мяча. На то, что команда Семака снова растерзает непримиримого соперника с форой (-1.5) гола, букмекерская компания ФОНБЕТ предлагает коэффициент 2.30. Если же вы считаете, что красно-белые не уступят крупно или вовсе наберут очки, на Ф2(+1.5) котировка — 1.62.

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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
Результаты / календарь
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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