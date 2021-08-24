Главный редактор «Матч ТВ» прокомментировал уход Нобеля Арустамяна с телеканала

Главный редактор «Матч ТВ» Александр Тащин в Telegram-канале высказался об уходе журналиста Нобеля Арустамяна с телеканала.

«Нобель — один из тех, чье имя прочно ассоциируется с «Матч ТВ». За последние годы он достиг больших высот, несколько раз признавался лучшим спортивным журналистом страны по версии различных премий и форумов, успешно запустил свой проект на YouTube», — написал Тащин.

Ранее комментатор сообщил, что покидает «Матч ТВ» из-за интервью с футболистом «Ростова» Павлом Мамаевым.