Газизов поддержал Нобеля Арустамяна после ухода с «Матч ТВ»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на уход Нобеля Арустамяна с «Матч ТВ».

«Я понятия не имею, почему случился конфликт. Все знают профессионализм Нобеля. Я уверен, что он неспроста ушел. Он очень принципиален в таких вещах, ни с кем заигрывать точно не будет. Если ушел — значит на то была причина. Я всегда буду рядом с ним, буду его поддерживать», — сказал Газизов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

24 августа комментатор и журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале объявил о том, что покинул «Матч ТВ». Причиной стало интервью с футболистом «Ростова» Павлом Мамаевым.