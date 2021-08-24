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Газизов поддержал Нобеля Арустамяна после ухода с «Матч ТВ»

15:51
Нобель Арустамян. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Нобель Арустамян. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отреагировал на уход Нобеля Арустамяна с «Матч ТВ».

«Я понятия не имею, почему случился конфликт. Все знают профессионализм Нобеля. Я уверен, что он неспроста ушел. Он очень принципиален в таких вещах, ни с кем заигрывать точно не будет. Если ушел — значит на то была причина. Я всегда буду рядом с ним, буду его поддерживать», — сказал Газизов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

24 августа комментатор и журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале объявил о том, что покинул «Матч ТВ». Причиной стало интервью с футболистом «Ростова» Павлом Мамаевым.

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