Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал скандал, в который попало руководство клуба «Чертаново».

«Ребята, которые работали в «Чертаново», не заслужили к себе такое отношение. Это непопулярное мнение, но я знаю, в каких реалиях они были. Да, они заводили мертвых душ, но чтоб платить ребятам. Эти деньги они забирали не себе. Бюрократическая система финансирования детского спорта такова, что легально платить деньги невозможно. По сути, «Чертаново» брали на себя административное правонарушение, заведомо неправильно оформляя документы. Это так. Является ли это преступлением? Нет. Насколько я знаю людей из «Чертаново» — это приличные и порядочные лица, которые за футбол и развитие. Они не обогащались на этом.

И этот слив через СМИ — это неправильно. Это антифутбольная история. К «Чертаново» много вопросов, но открывать уголовное дело и сажать человека в тюрьму... Люди проделывали огромную работу для нашего футбола. Мы должны относиться к ним с уважением. Они правда работали бескорыстно. Им можно только аплодировать. Эту бескорыстность просто видно. Побудьте с ними один день, и вы все поймете. Они не отдыхали на вилле, а много работали. Николай Ларин там вкалывал с утра до ночи. Он подвижник. Он работает для своего района, для своего футбола. Почему это все забывается? Сейчас идет ущерб футболу. Вся пирамида работы академии закрывается», — сказал Геркус в эфире футбольного YouTube-канала «Спорт-Экспресс» «Вышли!».

Из опубликованного документа следует, что бывший глава академии «Чертаново» Николай Ларин и его заместитель Дмитрий Поляцкин заключили договор с футбольным агентом Павлом Андреевым.

В соответствии с документом агент должен был выплатить Поляцкину и Ларину 10 миллионов рублей. А они должны были информировать его о наиболее перспективных воспитанниках академии. Помимо этого, агенту позволяли присутствовать на тренировках школы, а также рекомендовать игрокам академии заключать договоры с Андреевым.