Геркус о перспективах «Спартака»: «Мне кажется, в конце сезона «Спартак» будет выше, чем сейчас»
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о перспективах «Спартака» в сезоне-2021/22.
«Мне кажется, в конце сезона «Спартак» будет выше, чем сейчас. Он может и медальки зацепить в теории. Сейчас второе и третье места лежат на полу. И поднять их могут команды, которые сфокусируются на этой задаче. Это уже несколько лет, к сожалению, для нашего чемпионата. Евровесна? Надо дернуть «Легию» в гостях — я думаю, это реально. Польская команда в небольшом кризисе», — сказал Геркус в эфире футбольного YouTube-канала «Спорт-Экспресс» «Вышли!».
После 13 туров Тинькофф РПЛ «Спартак» c 18 очками идет на девятом месте в турнирной таблице. На групповом этапе Лиги Европы московская команда после четырех туров набрала четыре балла и расположилась на последней позиции в группе C.
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