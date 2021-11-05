Геркус о перспективах «Спартака»: «Мне кажется, в конце сезона «Спартак» будет выше, чем сейчас»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о перспективах «Спартака» в сезоне-2021/22.

«Мне кажется, в конце сезона «Спартак» будет выше, чем сейчас. Он может и медальки зацепить в теории. Сейчас второе и третье места лежат на полу. И поднять их могут команды, которые сфокусируются на этой задаче. Это уже несколько лет, к сожалению, для нашего чемпионата. Евровесна? Надо дернуть «Легию» в гостях — я думаю, это реально. Польская команда в небольшом кризисе», — сказал Геркус в эфире футбольного YouTube-канала «Спорт-Экспресс» «Вышли!».

После 13 туров Тинькофф РПЛ «Спартак» c 18 очками идет на девятом месте в турнирной таблице. На групповом этапе Лиги Европы московская команда после четырех туров набрала четыре балла и расположилась на последней позиции в группе C.