Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о легионерах в «Спартаке».

«Кофрие — это игрок с определенными качествами, который не опустится ниже какого-то уровня. Но и выше не поднимется. Это нормальны игрок. Он не звезда. Стратегически Кофрие не должен занимать легионерскую позицию в «Спартаке». Но это не делает его плохим игроком. Он чуть слабее уровня требований, которые «Спартак» должен предъявлять к своим легионерам.

Если смотреть через эту призму, то ко многим игрокам возникнут вопросы. Например, к Промесу. От него ожидали другого! Его покупали не для 2 голов в сезоне. Он замечательный игрок-воспоминание. От него ждут голевые передачи, а он лупит в разные места. Он не замечает партнеров. Ждут, что он привыкнет, понюхает травки, освоится. А сколько прошло уже? Почти год. И что? Привозить Промеса на легионерскую позицию — это ненормально. Было понятно сразу, что Промес — это не игрок, который поможет бороться за чемпионство.

Хендрикс немного слабее минимального уровня. На три легионерские позиции из восьми можно поискать игроков получше", — сказал Геркус в эфире футбольного YouTube-канала «Спорт-Экспресс» «Вышли!».

После 13 туров Тинькофф РПЛ «Спартак» с 18 очками идет на девятом месте в турнирной таблице. На групповом этапе Лиги Европы после четырех туров московская команда набрала четыре балла и расположилась на последней позиции в группе C.