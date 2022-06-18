Генсек РФС Алаев заявил, что против идеи о расширении лиги до 18 команд

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что против идеи о расширении лиги до 18 команд.

Ранее пресс-служба РФС сообщила, что «Урал» выступил с предложением расширить число участников лиги в сезоне-2023/24.

— Письмо от «Урала» я не видел. Свою позицию я уже озвучил. Если делать расширение, то заранее. Но нужно иметь математические и экономические расклады. Есть действующие контракты. Нужно понимать, как отреагируют партнеры. Наверное, коллеги все это изучат и представят позицию. В установленном порядке все будет рассмотрено на Исполкоме РФС.

— Это может быть рассмотрено уже 23 июня?

— Если будут представлены документы, то может.

— Какая ваша личная позиция по расширению?

— Я против. Я не понимаю, что это привнесет. Не уверен, что действующие партнеры будут рады, если будет изменен формат.