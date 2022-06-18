В РПЛ сообщили, что «Урал» предложил расширить число участников лиги в сезоне-2023/24

Пресс-служба РПЛ сообщила, что «Урал» выступил с предложением расширить число участников лиги в сезоне-2023/24.

«В РПЛ поступило письмо от ФК «Урал» с предложением о расширении числа участников лиги в сезоне 2023-2024. Этот вопрос будет рассмотрен 20 июня на общем собрании клубов РПЛ в заочной форме. В случае одобрения большинством клубов инициатива будет вынесена на рассмотрение исполкома Российского футбольного союза, чтобы до начала сезона РПЛ 2022-2023 определиться с форматом сезона 2023-2024», — говорится в сообщении.

Ранее было решено, что РПЛ сохранит действующий формат в следующем сезоне — турнир пройдет в два круга с участием 16 клубов.