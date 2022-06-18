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Экс-нутрициолог «Спартака»: «Согласен с Карпиным по поводу отказа от сахара»

Бывший нутрициолог «Спартака» прокомментировал решение Карпина ограничить сахар в сборной России
Мария Куцубеева
,  
Екатерина Звенигородская
Читать «СЭ» в

Бывший нутрициолог «Спартака» Рикарду Пинту в интервью «СЭ» прокомментировал решение Валерия Карпина ограничить сахар в сборной России.

— Валерий Карпин запретил сахар в сборной. Как это повлияло на игроков из «Спартака», которые вызывались в национальную команду?

— Мы тоже избегали простые сахара в плане питания. Думаю, мы с Карпиным схожи на этот счет. Правда, есть определенные продукты, например, спортивные напитки, которые полезны для футболистов. Они восполняют баланс электролитов и содержат сахар. Однако мы старались не превышать допустимую норму. Белый и даже коричневый сахар мы старались полностью исключить.

— А мучное?

— Нет, хлеб необходим. Но выпечку мы не употребляли, по крайней мере, пытались это минимизировать, насколько это возможно. Такая еда не приносит ничего полезного в рацион спортсменов.

Ранее Валерий Карпин объяснил свое решение ограничить сахар в рационе футболистов сборной России тем, что они профессиональные спортсмены.

Артем Ребров. «Ребров пытался убить мою диету!» Что ели футболисты «Спартака»: интервью экс-нутрициолога

Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

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Горан Чаушич

Горан Чаушич

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