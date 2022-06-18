Экс-нутрициолог «Спартака»: «Согласен с Карпиным по поводу отказа от сахара»

Бывший нутрициолог «Спартака» Рикарду Пинту в интервью «СЭ» прокомментировал решение Валерия Карпина ограничить сахар в сборной России.

— Валерий Карпин запретил сахар в сборной. Как это повлияло на игроков из «Спартака», которые вызывались в национальную команду?

— Мы тоже избегали простые сахара в плане питания. Думаю, мы с Карпиным схожи на этот счет. Правда, есть определенные продукты, например, спортивные напитки, которые полезны для футболистов. Они восполняют баланс электролитов и содержат сахар. Однако мы старались не превышать допустимую норму. Белый и даже коричневый сахар мы старались полностью исключить.

— А мучное?

— Нет, хлеб необходим. Но выпечку мы не употребляли, по крайней мере, пытались это минимизировать, насколько это возможно. Такая еда не приносит ничего полезного в рацион спортсменов.

Ранее Валерий Карпин объяснил свое решение ограничить сахар в рационе футболистов сборной России тем, что они профессиональные спортсмены.