Геннадий Орлов: "Барриос - бультерьер. Он похож на Тимощука"

Известный комментатор Геннадий Орлов отметил, что ему понравился трансфер полузащитника Вильмара Барриоса в "Зенит". По его словам, колумбиец хорошо вписался в игру питерской команды.

- Мне понравился парень из Колумбии, Барриос, - заявил Орлов в эфире "Радио Зенит". - Это человек, которого в футболе называют волнорезом. Он встречает атаку. Да, может у него не так с созиданием, что ему ставилось в упрек. Но все равно он делает точные передачи вперед. Но зато он как бультерьер - если хватает кого-то за что-то, то уже не отпустит. Так и он борется за мяч.

Я нашел одно высказывание Марадоны интересное. В 2017 году "Бока" стала чемпионом, а играл опорником Барриос. Марадона назвал трех полузащитников, в том числе Барриоса, и сказал, что с такими хотел бы играть. Вот это чернорабочие такие ребята, которые работают на то, чтобы впереди ребятам было комфортно.

Да, он похож по игре на Тимощука. Посмотрим, как будет. Тимощук же еще чем был силен - он организовал игру двух центральных защитников. Игры показали, что Барриос правильно располагается. Сколько раз Паредес не добегал в ту зону, из которой били "Зениту"! Так что я доволен.