Асхабадзе выдвинул свою кандидатуру в правление РПЛ

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе выдвинул свою кандидатуру в правление РПЛ.

«Если примут решение включить представителей из «Факела», то было бы интересно войти в правление РПЛ, — приводит ТАСС слова Асхабадзе. — Дело в другом, останемся мы [в РПЛ] или нет. Мы уже направили мою кандидатуру. Если сочтут нужным, то будем работать».

26 апреля прошло общее собрание РПЛ, на котором было решено утвердить новое положение о правлении лиги, в него войдут семь человек, в том числе президент и исполнительный директор РПЛ.