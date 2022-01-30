Гендиректор «Зенита» Медведев сообщил детали сделки по Юри Алберто

Генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев прокомментировал «СЭ» приобретение у «Интернасионала» 20-летнего форварда Юри Алберто.

— Хотел бы прояснить немного по ходу самой сделки, — сказал Медведев. — В СМИ назывались самые разные суммы, часто — фантастические. Мы, как принято, конкретные цифры не раскрываем, но хочу сказать, что чаще всего фигурировавшие 17 миллионов евро за трансфер — это очень близко к истине. При достижении игроком и клубом определенных спортивных результатов предусмотрен ряд бонусов для «Интернасионала», как и за досрочный переход Юри Алберто в зимнее трансферное окно. Как я и говорил ранее, средства, полученные за трансфер Азмуна в «Байер», будут компенсировать расходы «Зенита» на приобретение Алберто уже этой зимой, зарплата Юри ниже чем у Сердара и у нас есть рассрочка по платежам, поэтому сделка получилась для нас выгодной.

Юри Алберто ранее выступал за «Интернасьонал». За бразильскую команду с августа 2020 года он провел 85 матчей, забил 30 голов и сделал 5 результативных передач.

По итогам сезона-2021 нападающий разделил третье место в списке лучших бомбардиров чемпионата Бразилии с 12-ю мячами. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 12 миллионов евро.