Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 20:50

Гендиректор «Зенита» Медведев сообщил детали сделки по Юри Алберто

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Юри Алберто.
Фото Instagram

Генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев прокомментировал «СЭ» приобретение у «Интернасионала» 20-летнего форварда Юри Алберто.

— Хотел бы прояснить немного по ходу самой сделки, — сказал Медведев. — В СМИ назывались самые разные суммы, часто — фантастические. Мы, как принято, конкретные цифры не раскрываем, но хочу сказать, что чаще всего фигурировавшие 17 миллионов евро за трансфер — это очень близко к истине. При достижении игроком и клубом определенных спортивных результатов предусмотрен ряд бонусов для «Интернасионала», как и за досрочный переход Юри Алберто в зимнее трансферное окно. Как я и говорил ранее, средства, полученные за трансфер Азмуна в «Байер», будут компенсировать расходы «Зенита» на приобретение Алберто уже этой зимой, зарплата Юри ниже чем у Сердара и у нас есть рассрочка по платежам, поэтому сделка получилась для нас выгодной.

Юри Алберто ранее выступал за «Интернасьонал». За бразильскую команду с августа 2020 года он провел 85 матчей, забил 30 голов и сделал 5 результативных передач.

По итогам сезона-2021 нападающий разделил третье место в списке лучших бомбардиров чемпионата Бразилии с 12-ю мячами. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 12 миллионов евро.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Сенегал
Экваториальная Гвинея

П1

24%

1.54

Ф1 (-1.0)

16%

2.13

ТБ 1.5

14%

1.74
⚽ Футбол. Кубок Франции
ПСЖ
Ницца

П1

26%

1.45

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

10%

1.58
⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Гамбия 0
Камерун 2
Матч завершен

П2

28%

1.56

ТМ 2.5

18%

1.42

X

12%

3.40
Футбол
ФК Зенит
ФК Интернасьонал
Александр Медведев (руководитель)
Юри Алберто
12
17
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Игрока сборной Англии и «МЮ» обвиняют в изнасиловании. Его девушка выложила окровавленное лицо
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, трансферы, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги
В Испании сообщили, что «Эльче» может заплатить за Понсе 4 миллиона евро
«Хаддерсфилд» возьмет в аренду Анджорина. «Локомотив» не будет выкупать права на игрока у «Челси»
Азмун — фанатам «Байера»: «Скоро увидимся»
«Спасибо за то, что терпели меня эти три года». Азмун обратился к болельщикам «Зенита»
«Дзюба показывает, что готов на все ради «Зенита». Орлов — об уходе Азмуна и приходе Юри Алберто
Джордже Деспотович покидает «Рубин»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спасибо за то, что терпели меня эти три года». Азмун обратился к болельщикам «Зенита»

В Испании сообщили, что «Эльче» может заплатить за Понсе 4 миллиона евро
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости