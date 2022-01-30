«Спасибо за то, что терпели меня эти три года». Азмун обратился к болельщикам «Зенита»

Нападающий Сердар Азмун обратился к болельщикам «Зенита». 30 января было объявлено о его переходе в немецкий «Байер».

«Привет всем уважаемым болельщикам «Зенита». Спасибо за то, что терпели меня эти три года. Спасибо, что поддерживали меня эти три года. У меня всегда были отличные отношения с вами. И со всеми, кто работал в «Зените». И эти хорошие отношения у меня останутся.

Очень не люблю прощаться, надеюсь, что мы еще увидимся. Хочу пожелать удачи «Зениту» в чемпионате России и еврокубках.

Спасибо вам за все хорошее, что вы сделали для меня. Сделал все, что мог, и вы всегда останетесь в мое сердце. Спасибо за все!» - сказал Азмун.

Иранец выступал за «Зенит» с 2019 года. В составе сине-бело-голубых нападающий трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Суперкубок России и один раз — кубок страны.