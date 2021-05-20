Газзаев считает решение по «Оренбургу» и «Алании» неприемлемым

Знаменитый тренер, победитель Кубка УЕФА во главе ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» выразил свое мнение по поводу ситуации вокруг «Оренбурга» и «Алании».

— Моя позиция по данному вопросу однозначная и никак не связана с тем, что я переживаю за «Аланию». Независимо от того, чьи интересы затронуты, мы увидели нарушение всех правил и неприемлемое, на мой взгляд, решение, — заявил Газзаев. — «Оренбург» и «Алания» по спортивному принципу добились соответственно выхода в РПЛ и попадания в стыковые игры. Но регламент чемпионата нарушен за сутки до его завершения! Стыки вовсе отменены. Почему не объявили об изменениях в правилах в начале сезона или хотя бы в середине, во время зимней паузы? Почему раньше в виде исключения разрешали играть на чужом стадионе «Тамбову», который потом спасали всем миром? Чем «Алания» и «Оренбург» хуже? «Нижний Новгород» занял третье место и вышел в РПЛ без стыков — получается, незаконно.

Считаю, что «Оренбург» и «Алания» должны бороться за свои права. Честным и правильным решением стало бы, считаю, соблюдение спортивных принципов и постановка клубам конкретных сроков по ремонту или возведению новых арен.

(Вячеслав Короткин)

Полностью интервью Газзаева можно прочитать здесь