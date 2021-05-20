«ЦСКА было бы правильно оставить Гончаренко до конца сезона и летом назначить Олича». Большое интервью Валерия Газзаева о сезоне-2020/21

Мнение знаменитого тренера, обладателя Кубка УЕФА, четырехкратного чемпиона и обладателя Кубка России, сейчас — главы комитета по делам национальностей Госдумы РФ.

Провальный сезон армейцев

— ЦСКА и «Динамо», два важных для вас клуба, не попали в еврокубки. Причем армейцы — впервые за 20 лет. Эта серия беспрерывных выступлений армейцев в Европе началась именно с вашего появления. Как оцениваете нынешний результат и в чем его причина?

— Ничего не происходит случайно. Все к этому шло... На протяжении последних четырех лет мы видели планомерное снижение результатов. Команда перестала брать трофеи, кроме одного-единственного Суперкубка, не попадала в Лигу чемпионов. И теперь сделан следующий шаг вниз...

Сейчас занято шестое место. Безусловно, это провальный сезон. И руководители, и тренерский штаб, и игроки должны четко осознавать причины случившегося и правильно отреагировать. Когда ЦСКА 20 лет подряд выступает в еврокубках — это репутация. Это бренд клуба. А репутацию терять нельзя ни при каких обстоятельствах. Непопадание в Европу — безусловно, удар по международному авторитету ЦСКА.

Хочу сказать и о другом. На протяжении 15-17 лет за первое место в премьер-лиге регулярно конкурировали «Зенит», ЦСКА и «Локомотив». Эти команды определяли уровень футбола в нашей стране, были визитной карточкой России на международной арене. Сейчас, нужно признать, армейцы из этой ведущей группы выпали.

Здесь следует упомянуть и «Краснодар», который все последние годы находился наверху, играл в Лиге чемпионов. А сейчас занял десятое место. Но ведь по финансовым возможностям и условиям для работы большинство российских, да и западных клубов белой завистью могут завидовать «быкам». Там выстроена потрясающая инфраструктура — стадион, академия, детские школы. Но необходим еще и результат на футбольном поле! Хорошие школы есть у многих — «Баварии», «Барселоны», «Реала» и так далее. Но без усиления качественными футболистами со стороны результатов не добиться.

— Вернемся к ЦСКА. Насколько велика вина Ивицы Олича в том, что произошло? При нем ПФК потерпел поражения почти во всех важных матчах. Никто не понял такого назначения.

— Лично мне жаль, что в такую мясорубку кинули молодого тренера. Прекрасный человек и отличный игрок, он многое сделал для ЦСКА, будучи футболистом. Но сейчас, практически не имея тренерского опыта, попал в команду, которая должна побеждать в каждой встрече. Ответственность — совсем иная!

Я неоднократно высказывался, что целесообразно было бы до конца сезона оставить на посту Виктора Гончаренко. И уже летом назначить Олича, если сделан выбор в его пользу. У Ивицы появилась бы возможность за два месяца присмотреться к команде, а затем провести с ней полноценный подготовительный период. Это было бы логично. А так парня бросили в озеро: выплыл — хорошо, не выплыл — потонул. И теперь на него вешают все неудачи.

— В период вашей работы в ЦСКА худший сезон — когда армейцы финишировали третьими и взяли Кубок. Сейчас такой результат сочли бы за великолепный.

— А тогда считалось, что это чуть ли не провал. Но, на мой взгляд, это было правильно. Клуб с такой историей и традициями, как у ЦСКА, должен ставить только самые высокие задачи, а не мечтать о борьбе за пятое место. Да, постоянно выигрывать золото невозможно, но опускаться ниже определенной планки тоже нельзя. Всегда необходимо бороться только за самые высокие места. Кстати, в нулевые годы команда не имела своего дома и играла на различных стадионах Москвы. А сегодня есть и домашняя арена, и финансовые возможности. Но результаты — далеко не понятные.

Еще один важный момент. Последние четыре года все постоянно говорили о «молодой команде» ЦСКА. Но молодая команда должна прогрессировать. Только этого так и не произошло. И что «молодая команда» выиграла? Ничего! Поэтому футболисты и не растут.

В сборную попало всего два человека из ЦСКА. Когда такое бывало?! Раньше армейцы наряду с зенитовцами составляли костяк национальной команды плюс трое-четверо из других клубов. А сейчас представительство красно-синих — на уровне середняков и аутсайдеров чемпионата.

Скажу честно, мне было больно смотреть на нынешние результаты ЦСКА. Каждый футболист должен понимать, что выступать в таком клубе для него — честь и возможность показать свое мастерство. Недопустимо играть в маленький футбол за большие деньги. Предположим, проведет нынешнее поколение в том же стиле еще лет пять, будет занимать шестое место и угрожать пятому. И что о нем останется в памяти? Что взят один Суперкубок за 10 лет? Да разве кто-то вспоминает после карьеры суммы заработанных премиальных! Нет, все помнят победы, трофеи, кубки и яркие матчи.

Чемпионские титулы делают команду и ее игроков особенными. Это совсем другие внутренние ощущения, мотивация, уверенность, стремление к самым высоким целям. Ничего этого у нынешнего состава ЦСКА, за исключением вратаря Акинфеева и еще двух-трех человек, нет.

2 мая. Санкт-Петербург. Церемония награждения «Зенита». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Х о чется, чтобы «Зенит» был так же результативен в Европе, как против «Тамбова»

— Зато это есть у «Зенита», который выиграл лигу в третий раз подряд. Ваши впечатления от команды Сергея Семака?

— «Зенит» заслуженно стал чемпионом. Поздравляю с этим достижением клуб, команду и персонально Семака. Отмечу работу главного тренера. Один раз взять золото — не проблема. Но гораздо сложнее сделать это два и тем более три раза подряд.

Это уже уровень, класс, верная тактика и стратегия тренерского штаба и игроков. Если ставится задача выиграть титул, уступить можно максимум в пяти, а вообще, не более чем в трех-четырех матчах за сезон. Сейчас это можно видеть на примере «Зенита», «Интера», «Баварии», «Спортинга», «Манчестер Сити» и так далее.

Теперь хочется пожелать петербуржцам, чтобы мы увидели такие же успехи на международной арене. Это важно не только персонально для «Зенита», но и для всего нашего футбола, репутацию которого надо улучшать. Сине-бело-голубые как законодатели мод в России должны подтверждать свой уровень в Европе.

Для этого руководство и тренерский штаб должны усилить коллектив. Уже не раз приводил такой пример: в 2003 году ЦСКА стал чемпионом России, а в 2005-м взял Кубок УЕФА. Казалось бы, прошло лишь два года. Но в стартовом составе было семь новых игроков по сравнению с 2003-м. Потому что команда постоянно должна развиваться.

Для РПЛ выступление «Зенита» приемлемое, для золота хватает. Но для Лиги чемпионов нужен другой уровень. Победить «Тамбов» со счетом 5:1 — прекрасно! Но в Европе все сложнее, там другие требования, другой класс соперников. Уровень футбола в стране оценивается по выступлениям клубов на международной арене и сборной на чемпионатах мира и Европы. И когда ЦСКА и «Зенит» брали еврокубки, доходили до высоких стадий, наш рейтинг рос.

Но посмотрите, что происходит сейчас. Безусловно, приоритет национальному первенству — это правильно. Через него ты попадаешь в еврокубки, на внутренние матчи регулярно ходят твои болельщики. Но еврокубки — это статус, это защита чести и достоинства футбола твоей страны и одновременно это большой футбольный рынок Европы. Приведу пример: мы не так много знаем о хорватском футболе, но загребское «Динамо» заставило говорить о себе в последнем розыгрыше Лиги Европы и привлекло внимание к себе, к своим игрокам и к своему чемпионату. Если мы не будем побеждать в еврокубках, то окажемся на задворках европейского футбола.

Важно, чтобы наши лидеры усиливались людьми, которые окажутся конкурентоспособны на международной арене и поднимут средний уровень футбола в России. Хочется, чтобы «Зенит» так же результативно выглядел в Европе, как недавно с «Тамбовом». Клубы, выступающие в Лиге чемпионов и Лиге Европы, должны понимать, что их задача — не просто быть «социальным проектом», а бороться за высокий спортивный результат и защищать честь и достоинство страны.

— Ваша оценка «Спартака», «Локомотива», «Сочи» и «Рубина», которые попали в еврокубки?

— У меня двоякое восприятие результатов «Спартака». Попадание в Лигу чемпионов — это достойно. Но, на мой взгляд, по составу красно-белые абсолютно ни в чем не уступают «Зениту». Это единственный клуб, который объективно мог составить сине-бело-голубым конкуренцию в борьбе за золото. Но — не получилось. У команды регулярно чувствовалась нестабильность и перепады в игре, и отсюда потеря «золотых» очков. Поэтому полного удовлетворения в самом «Спартаке» нет. Речь именно про качество футбола, а не про занятую строчку в таблице.

«Локомотив» имеет большую и славную историю, связанную с Юрием Семиным. И когда произошла перестановка, многие были возмущены. Но надо признать, что работа Марко Николича во втором круге впечатлила. По игре «Локо» весной понравился мне больше всех. 11 побед подряд — это говорит о многом. Во второй части РПЛ клуб шел по чемпионскому графику. Похвально, что тренер активно использовал молодежь. Эти футболисты чувствовали доверие к себе и отвечали сербу тем же. Если такая игра сохранится на будущий год плюс команда усилится двумя-тремя новичками, то «Локомотив», несомненно, будет одним из претендентов на титул.

«Рубин» и «Сочи» — симпатичные команды, которые произвели очень приятное впечатление. Никто не прогнозировал, что они попадут в Лигу конференций. Поздравляю обе! Но выше мы уже обсуждали, что клубы должны достойно представлять Россию на международной арене. Для этого просто необходимы качественные приобретения на ряд позиций. Часто читаю в СМИ, что ко многим игрокам «Рубина» и «Сочи» есть интерес. А ведь нужно не просто сохранить состав, но еще и усилить его. Для южан это будет дебют в еврокубках. У казанцев история в Европе богатая, но это происходило давно, при совсем других тренерах и футболистах. А сейчас все, по сути, начинается заново, тоже своего рода дебют.

Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Слова Дзюбы о Грозном? Абсолютно непонятно, что не понравилось игроку

— Что скажете об остальных участниках премьер-лиги?

— «Динамо» фактически находится в процессе перестройки. Эпизодами мне нравилась игра команды. В ней просматривается современный стиль. Но реальную оценку мы сможем дать только по итогам следующего сезона. Перспектива у бело-голубых видна. Приветствую, что в составе много молодых футболистов.

Теперь о «Химках». Хотел бы сказать добрые слова в адрес главного тренера Игоря Черевченко. В момент его назначения казалось, что команда обречена на вылет из РПЛ, но в итоге она финишировала в восьмерке, выше «Ростова» и «Краснодара». Это большой успех Черевченко, игроков и руководителя клуба Сергея Анохина.

«Ростов» уже который год начинает за здравие и заканчивает за упокой. Кто виноват, рассуждать не вижу смысла. В футболе правило для всех одно: в любой неудаче виноват тренер, а любая победа — это общий успех команды. Так было, есть и будет. Все тренеры профессиональных клубов должны это помнить. Штабу и руководству дончан надо разобраться: либо они постоянно распродают игроков, либо создают сильную команду на годы вперед. На мой взгляд, у «Ростова» есть все возможности для регулярных выступлений в еврокубках.

О «Краснодаре» мы говорили в самом начале нашей беседы. Что-то добавлять не вижу смысла. Если у ЦСКА сезон провальный, то для «Краснодара» и слово-то правильное сложно подобрать. Посмотрим, какие выводы будут сделаны. Думаю, в следующем сезоне «быки» снова станут конкурентоспособны.

На настроение «Ахмата», как мне кажется, повлияли санкции США. Это был удар. Тем не менее грозненцы выдержали его достойно. Недавно в Госдуме было заседание по данному поводу — это правильно, потому что о подобных прецедентах в мировом футболе лично я не слышал. Государственные структуры должны помочь «Ахмату», ведь команда потеряла ряд спонсоров.

Что касается «Урала», «Уфы», «Арсенала», «Ротора» и «Тамбова», то они, как и прогнозировалось, боролись за выживание.

Чем выше станет конкуренция и качество игры команд, тем лучше для российского чемпионата. «Зенит», «Спартак», «Локомотив», ЦСКА, «Краснодар», «Рубин», «Ростов», «Сочи», «Химки», «Ахмат» — вот уже как минимум 10 клубов, которые могут претендовать на места в еврокубках и успешно там выступать. Тогда мы поднимем уровень РПЛ.

— На днях Артем Дзюба в интервью назвал угрожающей обстановку в Грозном. На это отреагировало руководство «Ахмата». Как вы оцениваете высказывание форварда сборной России?

— На мой взгляд, прежде чем говорить, публичные персоны должны следить за языком и думать о своих действиях. На Северном Кавказе всегда следовали принципам гостеприимства и уважения. Это касается всего, в том числе и футбола. В Чечне болельщики искренне и эмоционально поддерживают свою команду, как и зрители в любом другом регионе или стране. Абсолютно непонятно, что не понравилось игроку.

Футболисты «Оренбурга». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Оренбург» и «Алания» должны бороться за свои права. Решение по ним — неприемлемое

— Из РПЛ вылетел «Ротор», клуб с большой историей, который в 1990-е претендовал на самые высокие места. Но задержаться в высшем дивизионе удалось только на год.

— Скажу честно, в матче «Рубин» — «Ротор» болел за Волгоград. Тем более казанцы в любом случае обеспечили себе участие в еврокубках. Пенальти в ворота гостей показался мне неоднозначным.

«Ротор» — симпатичная команда с большими традициями. Знаю, что в области и городе уделяют футболу и клубу много внимания. «Ротор» должен сделать все возможное, чтобы вернуться в РПЛ уже через год. Непонятно, почему волгоградцы не играли на таком уровне, как с «Рубином», весь сезон. Если бы они хотя бы половину матчей в премьер-лиге провели в таком стиле, то заняли бы совсем другое место.

— Правильно ли поступил РФС, не пустив в премьер-лигу «Оренбург» и отменив стыки с участием «Алании»?

— Моя позиция по данному вопросу однозначная и никак не связана с тем, что я переживаю за «Аланию». Независимо от того, чьи интересы затронуты, мы увидели нарушение всех правил и неприемлемое, на мой взгляд, решение. «Оренбург» и «Алания» по спортивному принципу добились соответственно выхода в РПЛ и попадания в стыковые игры. Но регламент чемпионата нарушен за сутки до его завершения! Стыки вовсе отменены. Почему не объявили об изменениях в правилах в начале сезона или хотя бы в середине, во время зимней паузы? Почему раньше в виде исключения разрешали играть на чужом стадионе «Тамбову», который потом спасали всем миром? Чем «Алания» и «Оренбург» хуже? «Нижний Новгород» занял третье место и вышел в РПЛ без стыков — получается, незаконно.

Считаю, что «Оренбург» и «Алания» должны бороться за свои права. Честным и правильным решением стало бы, считаю, соблюдение спортивных принципов и постановка клубам конкретных сроков по ремонту или возведению новых арен.

В чемпионате Испании есть команды, у которых вместимость стадионов меньше 10 000 зрителей. У них разве лига хуже нашей? Но там можно, а у нас — нельзя. И самое страшное, что правила меняются даже не по ходу игры, а буквально за минуту до ее окончания.

Вячеслав Грулев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Выбор — за Черчесовым. Но я обратил бы внимание на Грулева

— Поговорим о сборной России. Кого вам не хватило? Самое обсуждаемое — невызов Гильерме и Смолова.

— Если говорить о выборе вратарей, то Станиславу Черчесову уж точно виднее всех. Что касается форвардов, то Дзюба — лучший бомбардир РПЛ, Соболев — один из ведущих форвардов серебряного призера, Заболотный ярко провел сезон. По Смолову было видно, что весной он очень старается попасть в национальную команду. Но выбор состава — прерогатива главного тренера.

— И все же — кого добавили бы в список, будь у вас такая возможность?

— Неправильно сейчас давать советы. Выбор, повторю, за тренером сборной. Единственное, я обратил бы внимание среди нападающих на динамовца Грулева. Это форвард современной формации, по манере напоминающий мне Лукаку. Мощный, левоногий, индивидуально сильный, здорово играет головой, умеет действовать из глубины поля. Хорошо, когда его используют в роли центрфорварда, а не на фланге, как раньше. Если Грулев станет прогрессировать с каждым годом, то способен стать одним из основных в атаке сборной России.

Из молодых имеет смысл также отметить Мухина, Захаряна, Тюкавина. У каждого свои плюсы. Тут важна роль тренеров. Когда работаешь с молодежью, нужны две вещи. Во-первых, набраться терпения. Во-вторых, проявлять доверие. И тогда футболисты, у которых есть талант и соответствующие качества, смогут раскрыться.

— Сейчас болельщики и эксперты обсуждают переход Мухина в ЦСКА из «Локомотива», где ему доверяли.

— Не погружен во внутреннюю кухню «Локо», чтобы давать оценки людям и решениям. Но позиция опорного полузащитника в ЦСКА, можно сказать, вакантная. Хочется, чтобы парень понимал: это своего рода аванс. Если он не продолжит работать, прогрессировать, то придется сложно. Пока он не Крыховяк, не Барриос, не Зобнин. Мухину еще расти и расти.

На основе личного опыта могу отметить, что молодежь быстро прогрессирует, только когда выстроен правильный тренировочный процесс. Именно в нем повышается психологическая уверенность, тактическая гибкость, физическая готовность и индивидуальная оснащенность. И меня удивляет, когда уже после двух-трех туров некоторые (не хочу называть конкретные имена) начинают ныть: «У нас сложный календарь, мы устали». Хотя чемпионат только-только начался, а уже пошли жалобы! А как тогда быть игрокам в Англии, где проводят матчи через два дня на третий или через три на четвертый?

— За последнее время в некоторых статьях и в интервью отдельных футболистов звучат слова о «тяжелейшем тренировочном процессе и огромных нагрузках у Газзаева». Как вы относитесь к таким публикациям?

— Да, все верно. Я это подтверждаю. Мы очень много работали на тренировках, у нас была специальная система подготовки профессионального футболиста для подготовительного этапа, для соревновательного этапа и для заключительного этапа. И это давало результат.

А тех, кто это обсуждает и говорит о «тяжелых нагрузках», хочу спросить. Сколько трофеев и сколько титулов выиграли «нагруженные» за все время работы под руководством тренера Газзаева? Сколько денег заслуженно заработали для своих семей и близких, чтобы сделать жизнь комфортной? И я лично этому очень рад.

Если человек не будет трудиться, чего он добьется? Да ничего! Нужно много и усердно работать. Только тогда придет успех. В любой сфере и профессиональной деятельности.