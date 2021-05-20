Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский прокомментировал «СЭ» решение КДК РФС отклонить просьбу волгоградского клуба применить санкции к «Уфе» и «Арсеналу» после переноса встречи этих команд в заключительном, 30-м туре Тинькофф РПЛ.

«Будем ли подавать апелляцию? Возможно, будем. Не знаю просто, чего мы можем добиться дальнейшим обращением куда-то. Скорее, уже ничего не добьемся, переигровки сейчас не будет, потому что все команды в отпусках. Есть ли смысл куда-то обращаться, если КДК не удовлетворил нашу просьбу? Но все возможно, может, и дальше обратимся», — сказал Рекечинский «СЭ».

Все встречи последнего тура сезона-2020/21 чемпионата России должны были пройти в одно время и начаться в 14.00 (мск), но матч в Уфе был перенесен на два часа из-за высокой температуры воздуха.

«Уфа» обыграла «Арсенал» со счетом 2:1 и поднялась на 13-е место в турнирной таблице с 25 очками. «Арсенал» стал 14-м с 23 очками, «Ротор» вылетел из РПЛ, заняв 15-е место с 22 очками.

(Екатерина Звенигородская)