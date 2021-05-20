Комнен Андрич покидает «Уфу» по истечении срока аренды
14:41
Нападающий Комнен Андрич покинул «Уфу», за которую выступал на правах аренды с октября 2020 года, сообщает пресс-служба клуба.
«Уфа» благодарит Комнена за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры!» - говорится в сообщении в Twitter.
В сезоне 2020/2021 25-летний нападающий провел 19 матчей в Тинькофф РПЛ, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.
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