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Газизов отреагировал на заявление Кашшаи об ошибке Казарцева в матче «Спартак» — «Сочи»

10 августа 2020, 16:50
Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал заявление главы департамента судейства РФС Виктора Кашшаи по работе арбитра встречи 1-го тура РПЛ между красно-белыми и «Сочи» (2:2). Ранее Кашшаи в интервью «СЭ» признал, что главный судья Василий Казарцев ошибочно назначил второй 11-метровый в ворота «Спартака».

— Если человек, который обслуживает матч, выходит на первые роли это недоработка, — сказал Газизов в эфире телеканала «Матч Премьер». — Даже не недоработка. Это позор. Надеюсь, что мы быстро решим эти вопросы — и к следующему матчу этого не будет.

Заговор? В нашей жизни все возможно. Позиция «Спартака»: мы хотим играть в футбол, мы — за честный футбол, мы хотим, чтобы все решалось на поле. Ошибки или какие-то силы, которые хотят пустить нас в другое русло — у них это не получится. Мы будем бороться.

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