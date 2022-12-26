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Гаджиев: «Приход Бердыева в «Сочи» очень положительно скажется на команде»

Виталий Косик
Корреспондент
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Известный российский тренер Гаджи Гаджиев уверен, что приход Курбана Бердыева в «Сочи» положительно скажется на команде.

«Легких команд для тренеров в РПЛ не существует. Даже если взять «Зенит», так как там Семак проделал большую работу, чтобы выигрывать постоянно чемпионат России. Я бы сказал, что задача «не вылететь» порой бывает потяжелее, чем быть наверху и бороться за медали. Понятно, что «Сочи» сейчас не представляется той командой, которая в прошлом сезоне взяла серебро. Там предстоит проделать непростую работу, даже в плане состава. Бердыев — это тренер высокой квалификации, он сможет решить эту непростую задачу. Уверен, что поддержка со стороны клуба у него будет. У «Сочи» сейчас будет больше шансов оказаться в пятерке, отставание небольшое. Южанам предстоит непростая борьба в весенней части сезона, но задача быть в топ-5 вполне решаема», — приводит слова Гаджиева Betonmobile.ru.

«Сочи» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков за 17 матчей.

Ранее 70-летний Бердыев работал с «Рубином» с 2001 по 2013 год и с 2017 по 2019 год. При нем команда дважды становилась чемпионом страны (2008, 2009). Также клубу из Казани под его руководством удалось выиграть Кубок России и дважды Суперкубок страны.

Источник: https://betonmobile.ru/gadzhi-gadzhiev-posle-prihoda-berdyieva-u-sochi-stalo-bolshe-shansov-na-popadanie-v-pyaterku
ФК Сочи
Гаджи Гаджиев
Курбан Бердыев
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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