Футболисты «Химок» опубликовали фото из раздевалки после победы над «Оренбургом»

Футболисты «Химок» опубликовали фото из раздевалки в официальном Telegram-канале после победного матча 16-го тура РПЛ над «Оренбургом» (2:0).

«Наша победная раздевалка», — подписано изображение.

Эта победа стала первой для подмосковной команды с момента увольнения Сергея Юрана с поста главного тренера. На данный момент «Химки» занимают предпоследнее, 15-е место, в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 12 очков.