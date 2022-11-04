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Сегодня, 21:24

Глушаков рассказал, почему пропустил матч с «Оренбургом»

Артем Бухаев
Корреспондент
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков после завершения матча 16-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:0) заявил, что у него нет конфликта с тренерским штабом или партнерами по команде.

— Как вы решили вопрос, который был на игре с «Динамо»?

— Поговорили, после игры на следующий день потренировался. Просто Баженов попал мне в мышцу икроножную, ссадина.

— Ты видел, что было много критики, что ты поехал на матч в медиалиге.

— Я не видел критики. Вы знаете, я не понимаю этого. Иногда кто-то идет и напьется, критикуют, играешь в футбол — тоже критикуют. Что теперь делать? Пошел и поиграл в футбол.

— Как сейчас себя чувствуете?

— Думаю, через выходной приступлю к тренировкам. Сейчас сказали расписание, что у нас выходные. После них приступлю к работе в общей группе.

Глушаков был заменен на 35-й минуте матча 15-го тура с «Динамо», при этом Гогниев проводил его с поля выкриком: «Домой!» и нецензурными выражениями.

Денис Глушаков
ФК Оренбург
ФК Химки
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 2 : 0
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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 12
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Владимир Сычевой

Оренбург

 11
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Филипе Силва Малком

Зенит

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