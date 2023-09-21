Футболист «Спартака» Маслов: «Нет смысла идти в спорт, если заранее расписался в своей никчемности»

Защитник «Спартака» Павел Маслов ответил на вопрос, сильно ли поменялся «Зенит» с уходом футболистов Малкома и Далера Кузяева.

«Конечно, команда поменялась. Может быть, коренным образом изменилась. Сейчас вся игра исходит из центра поля. Раньше многое складывалось из плавучей позиции Малкома, где он принимал мячи и начинал атаки. Естественно, команда потеряла перспективного футболиста — она меняется, она перестраивается», — приводят «Известия» слова Маслова.

Также он высказался о результатах, которые демонстрирует бразильский полузащитник сине-бело-голубых Вендел, несмотря на пропущенную им предсезонную подготовку.

«Мы в прошлые сезоны побеждали «Зенит», когда Вендел играл на поле. У нас это получалось, поэтому есть возможность победить снова. Я думаю, нет особого смысла идти в спорт, если ты заранее расписался в своей никчемности», — добавил игрок.

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков за 8 туров. «Спартак» с 13 очками расположился на 6-й строчке. В текущем сезоне 23-летний Маслов провел 1 игру за красно-белых в FONBET Кубке России, не отметившись результативными действиями.