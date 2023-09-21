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Судейство

Сегодня, 10:55

Трошечкин раскритиковал судейство в матче со «Спартаком»: «Трактовали все в пользу одной команды»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин в комментарии «СЭ» раскритиковал судейство в матче 4-го тура группового этапа FONBET Кубка России против «Спартака» (0:3).

Главным арбитром встречи был Евгений Буланов, его ассистентами — Рашид Абусуев и Хамид Талаев. ВАР — Алексей Емелин, АВАР — Александр Богданов.

«Этот судья второй раз подряд судит матчи идеально для нашего соперника. У соперника нет ни одного эпизода для нарекания, у нас, как обычно, таких эпизодов 3-4. Судейство в матче повлияло на результат.
Три дня назад в игре «Ростова» и «Балтики» был идентичный эпизод, где был настолько явный фол в атаке, когда Голенков сбил соперника. После этого эпизода не вмешался даже арбитр ВАР. В нашем матче продолжилась атака, был еще рикошет, отскок и гол. Они отменяют забитый мяч просто потому, что хотели к чему-то придраться. Плюс, было пару эпизодов в штрафной, которые нужно было трактовать в нашу пользу. Но судьи трактовали все в пользу одной команды», — сказал Трошечкин «СЭ».

Также Трошечкин заявил, что хочет последовательных решений от судей в чемпионате России.

«Я хочу последовательности. Если я вижу эпизод в чемпионате России, когда мяч засчитывается в более явном эпизоде, то я не понимаю, как принимаются решения. Они могут найти миллион объяснений. Некоторые команды судят так, что в их пользу ошибаются, потом судей наказывают. В нашу же пользу не ошибались никогда. Это странная тенденция», — добавил Трошечкин.

«Пари НН» занимает последнее, четвертое место в группе D Пути РПЛ с 2 очками в 4 матчах. «Спартак» с 12 очками в 4 играх досрочно гарантировал себе выход в плей-офф Кубка страны.

Александр Трошечкин
Футбол
Кубок России
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
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 - : -
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Квинси Промес

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 4
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