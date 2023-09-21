Трошечкин раскритиковал судейство в матче со «Спартаком»: «Трактовали все в пользу одной команды»

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин в комментарии «СЭ» раскритиковал судейство в матче 4-го тура группового этапа FONBET Кубка России против «Спартака» (0:3).

Главным арбитром встречи был Евгений Буланов, его ассистентами — Рашид Абусуев и Хамид Талаев. ВАР — Алексей Емелин, АВАР — Александр Богданов.

«Этот судья второй раз подряд судит матчи идеально для нашего соперника. У соперника нет ни одного эпизода для нарекания, у нас, как обычно, таких эпизодов 3-4. Судейство в матче повлияло на результат.

Три дня назад в игре «Ростова» и «Балтики» был идентичный эпизод, где был настолько явный фол в атаке, когда Голенков сбил соперника. После этого эпизода не вмешался даже арбитр ВАР. В нашем матче продолжилась атака, был еще рикошет, отскок и гол. Они отменяют забитый мяч просто потому, что хотели к чему-то придраться. Плюс, было пару эпизодов в штрафной, которые нужно было трактовать в нашу пользу. Но судьи трактовали все в пользу одной команды», — сказал Трошечкин «СЭ».

Также Трошечкин заявил, что хочет последовательных решений от судей в чемпионате России.

«Я хочу последовательности. Если я вижу эпизод в чемпионате России, когда мяч засчитывается в более явном эпизоде, то я не понимаю, как принимаются решения. Они могут найти миллион объяснений. Некоторые команды судят так, что в их пользу ошибаются, потом судей наказывают. В нашу же пользу не ошибались никогда. Это странная тенденция», — добавил Трошечкин.

«Пари НН» занимает последнее, четвертое место в группе D Пути РПЛ с 2 очками в 4 матчах. «Спартак» с 12 очками в 4 играх досрочно гарантировал себе выход в плей-офф Кубка страны.