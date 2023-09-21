Трошечкин раскритиковал судейство в матче со «Спартаком»: «Трактовали все в пользу одной команды»
Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин в комментарии «СЭ» раскритиковал судейство в матче 4-го тура группового этапа FONBET Кубка России против «Спартака» (0:3).
Главным арбитром встречи был Евгений Буланов, его ассистентами — Рашид Абусуев и Хамид Талаев. ВАР — Алексей Емелин, АВАР — Александр Богданов.
«Этот судья второй раз подряд судит матчи идеально для нашего соперника. У соперника нет ни одного эпизода для нарекания, у нас, как обычно, таких эпизодов 3-4. Судейство в матче повлияло на результат.
Три дня назад в игре «Ростова» и «Балтики» был идентичный эпизод, где был настолько явный фол в атаке, когда Голенков сбил соперника. После этого эпизода не вмешался даже арбитр ВАР. В нашем матче продолжилась атака, был еще рикошет, отскок и гол. Они отменяют забитый мяч просто потому, что хотели к чему-то придраться. Плюс, было пару эпизодов в штрафной, которые нужно было трактовать в нашу пользу. Но судьи трактовали все в пользу одной команды», — сказал Трошечкин «СЭ».
Также Трошечкин заявил, что хочет последовательных решений от судей в чемпионате России.
«Я хочу последовательности. Если я вижу эпизод в чемпионате России, когда мяч засчитывается в более явном эпизоде, то я не понимаю, как принимаются решения. Они могут найти миллион объяснений. Некоторые команды судят так, что в их пользу ошибаются, потом судей наказывают. В нашу же пользу не ошибались никогда. Это странная тенденция», — добавил Трошечкин.
«Пари НН» занимает последнее, четвертое место в группе D Пути РПЛ с 2 очками в 4 матчах. «Спартак» с 12 очками в 4 играх досрочно гарантировал себе выход в плей-офф Кубка страны.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
2
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
3
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
4
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
5
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Оренбург
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Сочи
|8
|2
|0
|6
|8-12
|6
|
14
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
16
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|- : -
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|- : -
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|- : -
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|7
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|6
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1